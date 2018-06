Voltri – Tornano i controlli in spiaggia, a luglio quelli nei “laghetti”

Genova – Nuovi controlli, questa sera, sulla spiaggia di Voltri contro le tendopoli abusive e l’accensione di fuochi e barbeque. Il calendario di verifiche, studiato dal Municipio VII Ponente in collaborazione con le forze dell’ordine, prevede pattugliamenti a piedi delle spiagge e sanzioni pesanti per chi verrà sorpreso a bivaccare sull’arenile con tende e sacchi a pelo e per chi accende fuochi e barbecue.

Gli orari di controllo potranno essere modificati per evitare che qualche “furbetto” si posizioni dopo le verifiche fatte.

Saranno anche possibili più passaggi, in orari diversi, proprio per evitare questo tipo di “astuzie”.

La presenza di forze dell’ordine a sorvegliare l’arenile è stata decisa dopo il ripetersi di episodi spiacevoli, con spiaggia invasa da tende e bivacchi e feste ad alta gradazione alcolica sfociate con risse e grossi disagi per chi desidera riposare o, ancora, con l’abbandono di spazzatura e bottiglie di vetro rotte.

Multe salate per chi verrà trovato a violare le norme ben descritte nella cartellonistica ed anche per chi accende fuochi direttamente sulla spiaggia e tra i sassi o cuoce alimenti su griglie improvvisate a terra.

Partiranno solo a luglio, invece, i controlli lungo i torrenti nei laghetti della zona di Voltri e di Pegli. Le richieste del Municipio per un avvio “simultaneo” si sono arenate sulla carenza di agenti di polizia locale.

In pratica non ci sono abbastanza agenti per formare le squadre di controllo che eviterebbero gli eccessi degli anni passati quando sono state organizzate vere e proprie feste nel greto dei torrenti con schiamazzi e musica a tutto volume sino a tarda notte ma anche risse, battibecchi con i residenti e posteggi “fai da te” in zone proibite.

I pattugliamenti inizieranno a luglio e verranno concentrati nei giorni più “sensibili” come fine settimana e pre-festivi.

Resta possibile segnalare abusi ed eccessi chiamando i numeri di emergenza e delle forze dell’ordine