Centro storico, entra in un bar e sferra un pugno ad un cliente: in manette 41enne

Genova – Gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno tratto in arresto un 41enne italiano, colpevole del reato di lesioni gravi.

Nella mattinata di ieri una pattuglia della Polizia in transito da via Turati è stata fermata da un cittadino che riferiva di un’aggressione avvenuta all’interno di un bar.

Gli agenti, una volta all’interno dell’esercizio commerciale, hanno preso in consegna l’aggressore, trattenuto dal barista, prima di prestare soccorso all’aggredito, il quale presentava una ferita all’altezza dell’occhio sinistro.

L’uomo colpito è stato accompagnato al pronto soccorso dove è stato visitato e medicato per poi essere dimesso con una prognosi di 42 giorni per la frattura del pavimento dell’orbita.

La vittima ha raccontato di essere stato aggredito da uno sconosciuto mentre si trovava all’interno del bar. Improvvisamente il suo aggressore gli ha sferrato un pugno in viso che gli ha mandato in frantumi gli occhiali e lo ha fatto cadere in terra.

Il 41enne, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, sarà giudicato per direttissima.