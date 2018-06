Incidente frontale ad Ameglia, ferite tre persone

Ameglia (La Spezia) – Grave incidente, ieri sera, sul vialone di Ameglia dove due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente intorno alle 21.

Sul posto sono accordi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco ma, fortunatamente, i tre occupanti dei veicoli non hanno riportato ferite gravi.

Per loro solo un brutto spavento e qualche ferita da medicare in ospedale.

I vigili del fuoco hanno rimosso le vettura per liberare la strada.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

