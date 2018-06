Montoggio – Sospese le ricerche dell’anziano scomparso

Montoggio (Genova) – Dopo sei giorni di ricerche senza esito sono state sospese le battute per ritrovare l’anziano di 74 anni anni disperso nei boschi della zona di Acquafredda Inferiore da sabato scorso.

A deciderlo i responsabili dei soccorsi dopo diverse perlustrazioni senza alcun risultato e l’impiego di decine di uomini per setacciare ogni angolo della zona anche con droni dotati di telecamere ai raggi infrarossi, in grado di identificare le persone anche attraverso la vegetazione e dopo le immersioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco in tutti gli specchi acquei della zona.

Una scelta dolorosa ma che arriva dopo tutto questo tempo senza trovare nessuna traccia dell’anziano che era uscito di casa per andare a cercare funghi e non è più tornato a casa.

Erano stati i familiari ad allertare i soccorsi quando non hanno più visto tornare il congiunto.

Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile, della polizia e della Croce Rossa ma dell’anziano nessuna traccia.

