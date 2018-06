Acquario di Genova, su Instagram il concorso fotografico per i visitatori

Genova – Una sfida fotografica rivolta al pubblico dell’Acquario di Genova per condividere l’esperienza di visita su Instagram per diventare parte del social media team per un giorno. Arriva il progetto “Obiettivo Acquario”, ideato in occasione del 25° compleanno della struttura. A partire dal 21 giugno, infatti, il pubblico potrà postare su Instagram con gli hashtag #ObiettivoAcquario e #Acquariodigenova i propri scatti realizzati durante la visita all’Acquario di Genova. Il concorso chiuderà il prossimo 21 settembre ed entro il 1° ottobre una giuria composta dai social media team dell’Acquario, dai rappresentanti di Igers Genova (@IgersGenova) e Igers Liguria (@IgersLiguria) e dalle istituzioni locali Genova More Than This (@genovamorethanthis) e Turismo in Liguria (@turismoinLiguria), decreterà i cinque migliori scatti nominando i cinque social reporter. I vincitori del contest saranno invitati a trascorrere il 20 ottobre una giornata all’Acquario, affiancando per un giorno lo staff nella gestione dei social network della struttura.

Inoltre, i cinque social reporter scelti contribuiranno a definire la mappa dei migliori punti “instagrammabili” dell’Acquario. La mappa sarà composta da 15 punti, dieci forniti dalle community coinvolte nella prima e seconda edizione del progetto e cinque dai social reporter . La mappa completa sarà poi resa disponibile sul sito ufficiale dell’Acquario di Genova e sui canali social.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un racconto collettivo attraverso le immagini, promuovendo un’eccellenza del territorio come l’Acquario attraverso prospettive diverse e focus inediti su varie tematiche. Durante le prime due fasi sono stati coinvolti gli influencer della città e della regione, mentre nell’ultima saranno gli utenti finali i protagonisti.

L’iniziativa rientra nella più ampia strategia social dell’Acquario di Genova volta ad aumentare la brand awareness, accrescere il numero di follower e il numero di contenuti condivisi, contestualmente alla nascita di un dialogo duraturo con la propria fanbase.