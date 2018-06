Genova – Metropolitana aperta anche di notte, ai genovesi piace

Genova – La Metropolitana aperta sino all’una di notte al venerdì e sabato piace ai genovesi. Quasi 3.800 l’hanno utilizzata nel primo fine settimana di apertura oltre il consueto orario.

“Gli afflussi di questo primo weekend di apertura sono stati importanti, forse anche al di sopra delle nostre aspettative – dichiara l’Amministratore unico di AMT Marco Beltrami – La novità sembra piacere ai genovesi e rispondere all’esigenza di consentire un facile accesso ai tanti eventi serali che la città inizia a offrire. E’ un segnale che ci spinge a osare, a provare a rimodellare il nostro servizio mettendo sempre al centro il cittadino e le sue esigenze in evoluzione”.

Nella serata di venerdì 22 giugno i passeggeri che hanno usufruito delle corse notturne, dalle 21 fino all’una di notte, sono stati 1516. Più utilizzata la tratta Brignole – Brin con 847 passeggeri. La tratta Brin – Brignole è stata utilizzata da 669 passeggeri.

Numeri più alti nella serata di sabato 23 giugno: 2.276 i passeggeri che l’hanno utilizzata nella fascia oraria dalle 21 all’una di notte. La tratta Brignole – Brin si è confermata la più utilizzata con 1.414 passeggeri, mentre la tratta Brin – Brignole ha registrato 862 passaggi.

“Sono numeri che fanno ben sperare che possa esserci apprezzamento da parte dei cittadini. Siamo solo all’inizio della sperimentazione metro serale e considero questo primo risultato molto confortante – è il commento di Stefano Balleari, Vicesindaco e assessore alla Mobilità – E’ uno sforzo, che AMT sostiene per andare incontro alle esigenze dei cittadini, fortemente voluto da questa amministrazione che ritiene che la città debba aprirsi anche alla sera avendo a disposizione eventi e spettacoli di grande livello. Speriamo che le persone prendano sempre più familiarità con la metro aperta e il servizio serale possa passare dalla fase sperimentale a quella effettiva”.

Tutto pronto per il prossimo fine settimana, ancora metro fino all’una di notte venerdì e sabato per far vivere i grandi eventi della città con il trasporto pubblico.