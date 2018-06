Genova, musei aperti per la Festa di San Giovanni Battista

Genova – Domenica 24 giugno, in occasione della festività dedicata a San Giovanni Battista, patrono di Genova, i Musei Civici rimarranno aperti al pubblico per offrire alla cittadinanza e ai turisti un’occasione per scoprire le bellezze artistiche e culturali della città.

Questi gli orari dei musei aperti:

Musei di Strada Nuova : ore 10.00 – 19.30

: ore 10.00 – 19.30 Museo di Sant’Agostino : ore 10.00 – 19.30

: ore 10.00 – 19.30 Museo di Storia Naturale “G. Doria” : ore 10.00 – 18.00

: ore 10.00 – 18.00 Museo di Archeologia Ligure : ore 10.00 – 19.30

: ore 10.00 – 19.30 Castello D’Albertis : ore 10.00 – 19.00

: ore 10.00 – 19.00 Mu.MA – Galata Museo del Mare : ore 10.00 – 19.30

: ore 10.00 – 19.30 Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè : ore 10.00 – 19.00

: ore 10.00 – 19.00 Museo della Lanterna : ore 14.30 – 18.30

: ore 14.30 – 18.30 Musei di Nervi – Galleria d’Arte Moderna : ore 12.00 – 19.00

: ore 12.00 – 19.00 Musei di Nervi – Wolfsoniana : ore 12.00 – 19.00

: ore 12.00 – 19.00 Loggia della Mercanzia : ore 10.00 – 19.00

: ore 10.00 – 19.00 Museo Diocesano : ore 10.00 – 18.00

: ore 10.00 – 18.00 Casa di Colombo : ore 11.00 – 18.00

: ore 11.00 – 18.00 Torri di Sant’Andrea : ore 11.30 – 18.30

: ore 11.30 – 18.30 Parco di Villa Pallavicini: ore 9.30 – 19.00

Tutti gli altri musei resteranno invece chiusi al pubblico.