Chiavari – Sesso sfrenato alla Colmata, coppia sorpresa e multata

Chiavari – Dovranno pagare una multa di 20 mila euro (10mila a testa) i due amanti sorpresi a fare sesso tra le auto parcheggiate in piazza Giovanni Paolo II, alla Colmata. I due, residenti nella zona, hanno riferito di aver ceduto ad una “passione travolgente” che si è spenta solo quando il faro della volante che perlustrava la zona li ha sorpresi nel bel mezzo di un rovente amplesso, completamente nudi e in piedi fuori dalla macchina.

Gli agenti non hanno potuto far finta di nulla nemmeno volendo perchè la situazione era “evidente” anche a chi non avesse voluto controllare nelle auto in sosta. I due, avvinghiati in una rocambolesca posizione del kamasutra, hanno interrotto il loro amplesso e si sono rivestiti per poi fornire le loro generalità e documenti.

Agli agenti non è rimasto che contestare gli atti osceni in luogo pubblico anche perché non c’era proprio alcun “ostacolo” alla pubblica visione di quanto stava avvenendo e l’aver posteggiato l’auto proprio accanto all’ingresso non ha certo aiutato a rendere meno “scandalosa” l’esibizione hard.

A far scattare il massimo della sanzione, poi, la scelta di dar libero sfogo ai propri ardori non proprio adolescenziali – la coppia è sulla mezza età – fuori dalla vettura e all’aria aperta.

Ora i due dovranno dar fondo ai risparmi per pagare la sanzione e, se le voci sono confermate, dovranno anche spiegare a marito e moglie come mai hanno dovuto pagare una multa tanto salata.

