Genova dal mare: il tour in battello da Boccadasse alla Lanterna

Genova – Un percorso diverso dal solito per scoprire la Superba dal mare è la proposta di Explora Genova , in collaborazione con il Consorzio Liguria Via Mare, per sabato 30 giugno.

Appuntamento alle 18,30, al Porto Antico, accanto all’Acquario di Genova, per un una divertente gita in battello alla scoperta di di un percorso inedito, studiato ad hoc per l’occasione, per mostrare ai turisti e ai genovesi più curiosi, un colpo d’occhio davvero inusuale sulla città della Lanterna.

A bordo, infatti, la guida racconterà storie di fantasmi, di amori dimenticati, tante curiose vicende della città e misteri legati alle acque adiacenti al porto. Anche le sirene di Mermaid Project di Sophie L’Amour animeranno il viaggio con i loro intrattenimenti sinuosi e riveleranno ai partecipanti leggende e aneddoti come la storia della sirena Segesta, la più bella e affascinante delle sirene della baia di cui si innamorò il più giovane e bello dei tritoni, Tigullio che tentò di rapirla, ammaliato dai suoi occhi più azzurri del mare e dai suoi morbidi capelli più lucenti del sole. La leggenda narra che lo stesso Nettuno, dio del mare, geloso di Segesta intervenne trasformando in pietra il suo braccio disteso verso la sirena, dando vita all’istmo che ancora oggi divide la Baia del Silenzio dalla Baia delle favole.

Sul battello anche il fotografo Giovanni Cedronella vincitore del premio HIPA 2017 premiato come miglior portfolio, sarà a disposizione degli appassionati e dei collezionisti di scatti di viaggio per offrire spunti e suggerimenti per chi volesse cogliere la città illuminata dalla luce del tramonto.

Facendo rotta verso la Lanterna, sul calar della sera, i naviganti potranno rifocillarsi con il classico aperitivo genovese a base di focaccia, pane burro acciuga e vino bianco per respirare il profumo salmastro della Genova di una volta, quella dei tanti marinai, quella che, come canta Ivano Fossati “si vede solo dal mare”.

Biglietto: prenotazione obbligatoria, biglietto unico: 20 Euro acquistabile online a questo link

Informazioni: 010 099 5560 – info@exploratour.it – www.exploratour.it