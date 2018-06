Genova – Riempie la borsa di creme per il viso e cerca di fuggire, arrestata

Genova – Dovrà spiegare al giudice perché ha tentato di rubare ben 11 confezioni di crema per il viso la 24enne genovese arrestata dalla polizia alla Fiumara, al termine di un movimentato episodio.

La giovane, non nuova a comportamenti simili, è entrata in un negozio specializzato del centro commerciale della Fiumara e non ha resistito alla tentazione di rubare ben 11 confezioni di creme.

Poi, come se niente fosse, ha cercato di guadagnare l’uscita per fuggire senza pagare ma è stata fermata dagli addetti alla sorveglianza che la tenevano d’occhio per il suo fare nervoso e sospetto e l’hanno notata mentre metteva in borsa le creme.

La giovane ha reagito colpendo le guardie con calci e pugni dopo averli insultati ma quando sono arrivati i poliziotti si è calmata e si è lasciata portare in Questura per la successiva identificazione.

Il bottino è stato restituito al negozio e la ragazza è stata arrestata con l’accusa di tentata rapina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...