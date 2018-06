Maturità – Oggi la terza prova scritta con il “quizzone”

Genova – Terza prova scritta per l’esame di Maturità. Oggi gli studenti alle prese con l’esame tornano tra i banchi per l’ultima delle prove scritte prima degli orali.

E’ il momento del “quizzone”, la raccolta di domande a risposta multipla o con risposta da elaborare, che riguarda alcune materie non oggetto di altre prove del proprio corso di studi e che preoccupa sempre gli studenti che temono la fretta o la possibilità di non riuscire a rispondere per tempo a tutti i quesiti proposti.

A disposizione, in genere, tre ore, e l’invito ad utilizzarle per intero invece di consegnare in fretta e senza rileggere attentamente le risposte, talvolta formulate in modo “ingannevole”, specie per quelle a risposta multipla.

Terminata la terza prova scritta, la Maturità prosegue con gli orali, in ordine alfabetico dalla lettera estratta per ogni sezione d’esame, dopo qualche giorno di “riposo”.