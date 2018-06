Oppo Find X, il primo smartphone con fotocamere a scomparsa.

Che tutte le novità in fatto di tecnologia arrivino da est non è una grossa sorpresa per nessuno ma, oltre ai soliti colossi ai quali siamo ormai abituati, negli ultimi anni assistiamo ad un lento quanto inesorabile sbarco di tecnologia cinese, le cui marche fino a ieri erano sconosciute ed invece veniamo a scoprire che in Cina sono realtà affermate da anni e sopratutto estremamente apprezzate sul mercato locale.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: la tecnologia più avanzata ad un prezzo inferiore a quello a cui siamo abituati e il nome del produttore mai sentito prima.

Tra questi chi non è ancora esattamente conosciuto è la Oppo, un nome che in Europa non dice molto ma che si scopre essere invece stabilmente sul mercato Cinese dal 2004. Azienda collegata alla più europea Oneplus, sul mercato nostrano ha sempre stentato perché considerata troppo di nicchia per poter essere presa sul serio.

Oggi però ha deciso che è arrivato il momento di affacciarsi anche al nostro mercato e lo ha comunicato in un evento organizzato a Parigi, dove per l’occasione ha presentato anche il suo asso nella manica ovvero l’ultima creazione dal nome piuttosto criptico: Find X ovvero il primo smartphone senza cornici e senza l’ormai iconico sensore di impronte digitali, il reparto sicurezza è affidato al riconoscimento del volto ma, a differenza di tutti gli altri, nessuna telecamere è in vista.

Le tre telecamere, infatti (due dietro e una frontale) appaiono e scompaiono dalla parte alta del telefono “a richiesta”: una novità che ha subito fatto scalpore perché in effetti, e su questo Oppo ha davvero centrato l’obiettivo, non si era mai vista prima.

Un sistema motorizzato, che Oppo garantisce di aver testato ed essere a prova di stress da utilizzo quotidiano, nasconde tutta la sensoristica di riconoscimento del volto e le tre telecamere di scatto.

Una mossa azzardata quanto innovativa che ha visto Oppo schizzare sulle ricerche di Google ma così ora molti cittadini europei sono venuti a conoscenza del marchio cinese e si stanno seriamente chiedendo se questo possa essere il nuovo gioiello da mettersi in tasca.

Per il resto le specifiche tecniche rispettano la filosofia orientale, ovvero tutto il massimo che si possa desiderare: schermo borderless, Snapdragon 845, 8Gb di Ram, 256 Gb di spazio disco, batteria da 3700mAh e ricarica rapida disponibile.

Il prezzo si prevede non sarà molto cinese, perché tra tasse e imposta varie sul mercato europeo dovrebbe essere una cifra intorno ai 1000€. Sempre meno di un iPhone ma comunque un investimento che, per una marca fino a ieri confinata nel mercato orientale, non è detto si voglia spendere tanto a cuor leggero.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale: https://www.oppo.com/it/smartphone-find_x/