Voltri – Lavori sulla spiaggia dei Bambini già domani, ma il Municipio non sa nulla

Genova – L’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, lo aveva promesso ed ha mantenuto: i lavori sulla Spiaggia dei Bambini, davanti alla passeggiata a mare di Voltri si faranno. A partire da domani pomeriggio, alle 15.

Era necessario attendere i permessi che il Comune doveva richiedere e ottenere, e ora possono mettersi in moto le ruspe. E poco importa se il Municipio sostiene di non sapere nulla dell’intervento e di aver scoperto la notizia leggendola sui giornali.

La vicenda è ben conosciuta ma vale la pena riassumerla: la Spiaggia dei Bambini è stata costruita a Voltri per permettere ai più piccoli, ed in particolar modo dai bambini che frequentano i centri estivi e i LET, di usufruire della spiaggia libera ma comunque attrezzata.

Una risorsa sempre più preziosa in una città dove le spiagge libere si fanno via via più piccole e dove il prezzo di uno stabilimento balneare può diventare un “lusso” in tempi di crisi.

Per arrivare alla spiaggia, però, i bambini devono scendere una scala che parte dalla locale passeggiata a mare e scende sull’arenile. Questa scala è chiusa da mesi perchè le mareggiate hanno eroso sabbia e sassi “abbassando” il livello della spiaggia di più di un metro. La scala, insomma, non poggia a terra.

Da tempo, tra Municipio e Comune, si è aperta una battaglia fatta di comunicazioni, lettere, domande, risposte e proclami sui Social e la spiaggia resta quella di sempre.

Alcuni interventi hanno comunque reso accessibile la spiaggia ma i bambini devono compiere un percorso tortuoso e c’è comunque una limitazione grave per le persone con disabilità.

Alcuni giorni fa è “scoppiata” la classica tempesta in un bicchier d’acqua e dopo una risposta dell’assessore Fanghella che chiariva la posizione del Comune, è arrivata la replica del Municipio che ricordava che le competenze della spiaggia sono in capo al Comune da anni e che risulterebbe “falsa” la circostanza secondo cui spetterebbe al demanio la manutenzione dell’arenile.

La “contro replica” di Fanghella arriverà domani pomeriggio, con le ruspe che inizieranno a lavorare appena i bambini lasceranno la spiaggia.

Il Comune ha atteso i permessi ed inizia i lavori appena li ha ottenuti.

La polemica, però, è tutt’altro che spenta e dalle pagine Facebook, il Municipio fa sapere di non sapere nulla dei lavori e di aver scoperto dell’apertura del cantiere “da notizie di Stampa”.

Se sia l’ennesimo esempio di pessimi rapporti tra i Municipi, specie quelli di “colore diverso” e Palazzo Tursi o una “bega politica” non è dato sapere.

Di certo c’è solo il disagio dei Cittadini, che comprendono poco quel che accade, e si limitano ad osservare i fatti.