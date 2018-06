Banca Carige, il presidente Tesauro si è dimesso

Genova – Si è dimesso dalla sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige Giovani Tesauro.

A darne notizia è la stessa Carige, attraverso un comunicato. A spingere Tesauro verso le dimissione, sembra, siano state divergenze relative alla gestione della banca.

Nella nota diffusa si legge: “Banca Carige S.p.A. comunica di aver ricevuto, in data 25 giugno 2018, le dimissioni, con efficacia immediata, del Prof. Avv. Giuseppe Tesauro dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Le dimissioni sono motivate da sopravvenute divergenze relative alla governance e alla gestione della Banca. Il Prof. Tesauro è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società nel 2016 ed il suo nominativo è stato tratto dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti S.r.l. e votata dalla maggioranza dell’Assemblea ordinaria del 31 marzo 2016. Ai sensi dell’articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, si precisa che il Presidente dimissionario Tesauro: era un Amministratore non esecutivo, non era destinatario di deleghe e, per quanto a conoscenza della società, non risulta titolare di azioni della Società; non era componente dei comitati istituti in seno al Consiglio di Amministrazione e non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica. Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame i provvedimenti conseguenti alle dimissioni del Prof. Tesauro nel corso di una prossima riunione.