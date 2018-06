Bogliasco, serata anni ’30 con la prima edizione di Moving Art

Bogliasco (Genova) – Gli anni ’30 con la loro atmosfera magica tra musica, danza, fotografia e teatro nella splendida location di Bogliasco. È in programma per sabato 30 giugno la prima edizione di Moving Art, progetto ideato dall’attrice e regista Selene Gandini e dal musicista Filippo Cuomo Ulloa che ha come obiettivo quello di creare una sinergia tra diverse discipline artistiche.

La serata sarà a tema anni ’30, un periodo profondamente segnato dalla crisi economica e politica ma anche da una grande spinta artistica soprattutto negli Stati Uniti. Verrà attraversata l’era dello swing con la nascita delle Big Band, i passi del Lindy Pop, l’inizio dell’età dell’oro del Cinema.

La manifestazione si aprirà alle 16 in piazza XXVI Aprile, dove gli organizzatori accoglieranno i partecipanti con un mercatino di artisti e artigiani che proporranno le loro opere al pubblico.

Alle ore 18 si continua con un apericena a base di pesce fritto e hot-dog.

Dopodichè, inizieranno i concerti di musica Francese e Italiana anni ’30 con Souls le Ciel de Paris e Dottor Swing & le Zeneizine.

Alle ore 20, invece, spazio alla scuola di danza Swinging Genova che effetturà una openclass per coloro che volessero avvicinarsi al mondo del ballo ann’30.

Alle ore 21 il Corteo New Orleans scenderà in piazza lungo la passeggiata mare. Durante il percorso si potranno ammirare le mostre fotografiche di Veronica Onofri e Cristina Corti insieme agli scatti che ritraggono Bogliasco negli anni ’30.

A partire dalle ore 21.30 si esibiranno Funambolo, Simon & Philips Quartet, Selene Gandini con “Una voce dal mare” e Big Band Conservatorio Niccolò Paganini. A seguire dj-set swing.