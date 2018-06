Bordighera (Imperia) – Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Arziglia a Bordighera, in provincia di Imperia.

Qui un’auto ed una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e nell’impatto, avvenuto intorno alle 6.00, due persone sono rimaste ferite in maniera seria.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai due feriti prima di trasferirli all’ospedale si Bordighera e di Sanremo in codice rosso.