Bordighera – Droga nel bar e nel ristorante, scatta il sequestro

Bordighera (Imperia) – E’ scattato il sequestro per i due locali dove i carabinieri hanno trovato droga durante l’operazione condotta la scorsa settimana. Si tratta del ristorante “Cinquantasei” e del bar “Tre Stelle” dove i militari avrebbero trovato sostanza stupefacente pronta per essere rivenduta dai tre cittadini albanesi arrestati durante le indagini.

Secondo l’ipotesi di accusa, infatti, i locali erano punto di smercio della droga e costituiscono un elemento fondamentale dell’attività di vendita di sostanze stupefacenti svolta dagli indagati.

Si alleggerisce, invece, la posizione di un cittadino italiano, coinvolto negli arresti ma che avrebbe avuto un ruolo marginale nell’attività illecita e potrebbe presto essere rilasciato.

Proseguono invece le indagini sul traffico di droga gestito dai fermati di origine straniera e che potrebbe essere “centrale” nel mercato della zona della città delle palme.

Nei locali erano state sequestrate dosi di cocaina e marijuana pronte per essere smerciate e la droga era anche nelle abitazioni delle persone fermate insieme ad alcuni fucili e relativo munizionamento, detenuti illegalmente.

