Forte odore di gas a Marassi, mistero sull’origine

Genova – Un forte odore di gas è stato avvertito, questo pomeriggio, in tutta la zona di Marassi Alta, tra via Robino e via Loria, nella zona del Biscione. Molte le chiamate allarmate ai centralini dei vigili del fuoco e dell’Amga ma, al momento, non è nota la causa della puzza e neppure si sia effettivamente dovuta ad una perdita di gas.

Non è la prima volta che, nella zona, si segnala un forte odore di natura ancora sconosciuta ma le precedenti segnalazioni, concentrate nella zona “bassa” del quartiere e dalla parte del torrente Bisagno, avevano fatto pensare ad un fenomeno legato al caldo e alla putrefazione di alghe presenti nel torrente come è già avvenuto.

In alcuni casi, però, i residenti hanno accusato forte mal di testa e nausea rendendo quindi necessari ulteriori approfondimenti.

Con il passare dei minuti il fenomeno sembra essersi ridotto.

