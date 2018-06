Genova – Un Hospice della Gigi Ghirotti anche a Ponente, ipotesi ex ospedale di Pegli

Genova – Un hospice per malati gravi e terminali per il Ponente genovese. La proposta, avanzata da Valter Ferrando (PD) è stata approvata questa mattina in Regione Liguria.

La mozione del consigliere regionale impegna la Giunta ligure ad avviare un confronto con l’associazione Gigi Ghirotti sulle attività complessive svolte, ad attivare una ridefinizione dell’offerta per le cure palliative sia in hospice sia a domicilio e conseguentemente a progettare le azioni in modo tale da rafforzare l’offerta complessiva nel ponente genovese e ad attivare una ricerca su strutture idonee in caso di rilevazione di carenze di posti letto hospice nel ponente genovese.

Proprio su quest’ultimo punto Ferrando ha proposto l’ex ospedale Martinez di Pegli, la cui struttura appartiene ad Arte.

“Sono molto soddisfatto – dice il consigliere regionale del Pd – che tutto il Consiglio ligure abbia votato a favore di questa mozione. Il ponente genovese, un’area abitata da 200 mila persone, è sprovvista di strutture di assistenza per malati colpiti da gravi patologie. Pertanto chiediamo che anche in questa porzione di territorio apra un hospice della Gigi Ghirotti, vista la meritoria opera di sostegno ai malati terminali e ai loro familiari portata avanti da quest’associazione. Questo via libera unanime dell’aula è un primo passo avanti molto importante in questa direzione”.