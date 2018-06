La Spezia – Grossa fuga di gas in via Lunigiana

La Spezia – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di ieri in via Lunigiana, alla Spezia, per una grossa una di gas.

L’allarme è scattato intorno alle 16.20 quando, durante un cantiere per i lavori di posa delle fibre ottiche, un mezzo d’opera ha accidentalmente tranciato una conduttura di dieci centimetri di diametro circa.

Vista l’entità del danno non è stato possibile tamponare la fuoriuscita di gas quindi, in via precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno deciso di chiudere via Lunigiana al transito dei veicoli e di far evacuare le palazzine vicine a via Ferrara allontanando 8 famiglie dalle proprie case.

I pompieri, inoltre, hanno fatto ritardare l’apertura di due pizzerie adiacenti al cantiere.

I tecnici dell’ACAM hanno interrotto il flusso di gas, in questa fase i Vigili del Fuoco hanno continuato a gettare acqua nebulizzata sul getto di gas per aiutare la dispersione ed evitare l’accumulo di pericolose sacche di metano potenzialmente esplosive.