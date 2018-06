La storia di Genova in Storie Superbe, nuovo spettacolo di Marco Rinaldi

Genova – Uno spettacolo sulla storia di Genova e sui Genovesi. “Storie Superbe” andrà in scena mercoledì 27 giugno alle ore 20.30 presso il Museo Navale di Pegli. Scritto e interpretato dall’attore Marco Rinaldi, la rappresentazione si compone di racconti su Genova e sui suoi abitanti in una divertente visita virtuale nel centro storico in cui Rinaldi sarà la guida turistica.

Una narrazione ironica e scanzonata adatta ad ogni tipo di pubblico, che permetterà di scoprire la millenaria storia di Genova e anche vicende segrete e affascinanti. L’evento è organizzato da Mu.MA con la collaborazione del Comune di Genova. Alla serata parteciperanno la Presidente Mu.MA Nicoletta Viziano, l’Assessore al Marketing Territoriale, Cultura e Politiche per i Giovani Elisa Serafini e l’Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato Comune di Genova Paola Bordilli.

Lo spettacolo narra il carattere dei Genovesi in ogni sfaccettatura, partendo da episodi di personaggi carismatici. Risultato di un lungo percorso fatto di accurate e approfondite ricerche storiche, il testo verrà accompagnato da filmati e contenuti multimediali sui luoghi e le situazioni narrate. Tra i racconti presenti ci saranno la nascita della città e le conquiste d’oltremare, le Crociate, Guglielmo Embriaco, il Marchese Lomellini e il cannone di piazza Matteotti, il doge Lercari costretto a far visita al Re Sole, piazza San Matteo feudo dei D’Oria, Megollo Lercari e i nasi in salamoia e Opizzino d’Alzate fatto a pezzi in via San Siro.

Marco Rinaldi, Genovese classe 1965, da oltre vent’anni fa parte del duo comico “Soggetti Smarriti”. Dal 2012 si divide tra cabaret e teatro di narrazione. Nel 2016 ha scritto “Centottanta racconti in tre minuti e altre storie”, volume che contiene i racconti da cui sono stati tratti gli spettacoli di narrazione di Storie Superbe.

Il Museo Navale di Pegli ha sede nella prestigiosa Villa Centurione Doria di Pegli, costruita nel 1540 da Adamo Centurione ricchissimo banchiere, all’interno oggi è sede di collezioni marittime relative a Genova e alle Riviere che vanno dal XV al XIX secolo. Per Nicoletta Viziano Presidente Mu.MA “l’impegno del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni è massimo per rilanciare il Museo Navale di Pegli, lo spettacolo Storie Superbe adatto a adulti e bambini, rappresenta l’inizio di tante altre iniziative”.

“Penso in grande per un turismo che coinvolga finalmente anche le delegazioni e promuova in una logica fortemente turistica il Museo Navale di Pegli” – Afferma Paola Bordilli – “certa che potrà divenire un punto di richiamo fondamentale per il ponente cittadino e per la conoscenza delle sue eccellenze. Ringrazio l’artista Rinaldi, con cui abbiamo già collaborato in occasione dello scorso Natale, per aver da subito sposato la volontà forte dell’amministrazione di valorizzare sempre più l’intero territorio cittadino”.

Per l’Assessore al Marketing Territoriale e Cultura, Elisa Serafini,”la divulgazione della cultura adatta ad ogni pubblico ha un valore di rilevanza fondamentale, capace di coinvolgere bambini e adulti, mezzo indispensabile per una reale partecipazione dei cittadini alla vita e alla storia della città”.

L’ingresso allo spettacolo sarà libero fino ad esaurimento posti.