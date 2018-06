Rifiuti ingombranti – Il Comune di Sori pubblica su Facebook le foto di chi abbandona

Sori (Genova) – Foto pubblicate su Facebook e “gogna mediatica” per chi viene sorpreso ad abbandonare rifiuti ingombranti. A decidere la nuova campagna di tolleranza zero il Comune che ha autorizzato la pubblicazione di alcune foto scattate da videocamere di sorveglianza delle aree più “critiche”.

Le immagini ritraggono un uomo in bermuda e camicia rosa mentre scarica e abbandona due grossi mobili presso l’isola ecologica di via Solimano.

La mattina l’area era pulita mentre al pomeriggio appariva ingombra di mobili e pezzi di legno.

Uno sguardo alle immagini registrate dalle telecamere ed ecco il volto del colpevole di abbandono di rifiuti ingombranti senza autorizzazione.

L’uomo verrà identificato – anche grazie all’auto dalla quale scarica i mobili – e sanzionato duramente.

In più, forse per una sorta di pena accessoria o di “gogna mediatica” le immagini del suo gesto verranno postate sulle pagine Facebook del Comune.

Una “punizione” cui verranno condannati tutti coloro che saranno ripresi dalle videocamere di sorveglianza.

“La raccolta differenziata dev’essere un impegno di tutti e non ammettiamo incivili di questa portata” è scritto sulla pagina Facebook.