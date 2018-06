USA – Bambino trova una pistola su un divano Ikea e spara un colpo

Indianapolis (Indiana) – Ha trovato una pistola carica lasciata su di un divano all’interno di un negozio Ikea ed ha sparato un colpo.

E’ accaduto ieri a Fishers, periferia di Indianapolis, capitale dello stato dell’Indiana, in USA. Qui un bambino ha trovato la pistola carica lasciata su uno dei divani in esposizione ed ha premuto il grilletto. L’esplosione ha subito fatto scattare l’allarme ed avviato le procedure di intervento previste.

Nessuno è rimasto ferito dal colpo di arma da fuoco ma il negozio è rimasto chiuso per un’ora ed il pubblico ministero ora dovrà decidere se incriminare o meno il proprietario dell’arma.

Secondo quanto finora ricostruito, il proprietario della pistola si è seduto sul divano e l’arma è scolata rimanendo incastrata tra i cuscini senza che l’uomo se ne accorgesse.

Quando poi un gruppo di ragazzini si è seduto sullo stesso divano, ha ritrovato l’arma da fuoco e, per gioco, uno di loro ha premuto il grilletto.

Al momento non è stato chiarito se l’uomo è in possesso del porto d’armi, obbligatorio nello stato dell’Indiana per chi ha una pistola.