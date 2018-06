Villa Croce – Pirondini (M5S): cosa sta succedendo?

Genova – Cosa sta succedendo a Villa Croce? A domandarselo Luca Pirondini, ex candidato sindaco ed attuale portavoce del Movimento 5 Stelle a Palazzo Tursi che ha chiesto spiegazioni all’assessore alla Cultura, Elisa Serafini dopo aver letto sulla pagina web del Museo il messaggio giudicato “inquietante”quanto generico: “ci vediamo a Settembre”.

“È questo il meraviglioso piano di rilancio che il Sindaco Bucci e l’Assessore Serafini hanno per Villa Croce? – si domanda Pirondini – La chiusura estiva improvvisa del museo? Chiederemo in Consiglio Comunale all’Assessore Serafini che si faccia chiarezza sulla gestione del Museo d’Arte Contemporanea, perchè dopo tanti proclami che hanno incensato il nuovo corso gestionale il primo risultato tangibile è che non ci sarà alcun tipo di manifestazione fino a Settembre. Se chi gestisce attualmente il museo si fosse accorto di non esserne in grado si faccia da parte prima di arrecare ulteriori danni di immagine al museo”.