Auto finisce fuori strada e si ribalta, morta una giovane

Sanluri (Medio Campidano) – Una giovane è morta e altri sue sono rimasti feriti nel terribile incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi a Sanluri.

Al momento, la dinamica dell’incidente mortale non è ancora stata chiarita.

Secondo quanto finora emerso, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 6.15 nella zona industriale. La vittima, insieme ai due feriti, si trovava a bordo di una Fiat Cinquecento quando, per cause non ancora accertate, è finita fuori strada ribaltandosi.

Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che, insieme ai Vigili del Fuoco, si sono prodigati per soccorrere i tre.

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I due ragazzi, invece, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Gavino, uno dei due in gravi condizioni.

Sul posto i Carabinieri stanno operando per individuare elementi utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.