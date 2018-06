Campionato mondiale del peso al mortaio, oggi la sfida tra Erasmus

Genova – Si svolgerà quest’oggi, mercoledì 27 giugno, a partire dalle ore 15.00, l’eliminatoria ufficiale del Campionato Mondiale del pesto al Mortaio valida per la finale di marzo 2020.

La gara si svolgerà al Palazzo della Borsa e vedrà la partecipazione di 10 concorrenti in rappresentanza dei 700 studenti Erasmus a Genova.

La scelta dei concorrenti è stata fatta per rispecchiare nel modo più rappresentativo possibile le 30 nazionalità di provenienza degli studenti Erasmus.

Come oramai consuetudine, Roberto Panizza, componente del consiglio direttivo dell’associazione Palatifini, introdurrà la gara e spiegherà ai ragazzi come si realizza la specialità genovese.

Gli studenti si sfideranno nella preparazione del pesto genovese secondo la ricetta della tradizione utilizzando gli ingredienti autentici.

Al termine toccherà alla giuria, composta dall’assessore Paola Bordilli per il Comune di Genova, dal professor Luca Sabatni per l’università degli Studi Di Genova e dalla dottoressa Elena Mannara per la Camera di Commercio, proclamare il vincitore.

L’organizzazione è dell’assessorato al turismo del Comune di Genova, della Camera di Commercio di Genova e dell’associazione Palatifini, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova.