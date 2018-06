EuropeanSolidarity, presidio in piazza De Ferrari. Pastorino: “Atto di civiltà”

Genova – Si svolgerà quest’oggi in piazza De Ferrari a Genova, a partire dalle 18.00, il presidio #EuropeanSolidarity per chiedere una forte solidarietà europea nei confronti dei migranti e che si svolgerà contemporaneamente in altre piazze d’Italia e d’Europa.

Domani, giovedì 28 giugno, il Consiglio Europeo discuterà di immigrazione e tutti i governi sono chiamati a fare la loro parte, iniziando a cambiare il Regolamento di Dublino come già chiede il Parlamento Europeo.

Tantissime le piazze europee che hanno aderito all’iniziativa dei presidi. A Genova il presidio arriva grazie a Liguria Possibile, promotore dell’evento che ha raccolto subito la partecipazione di associazioni e partiti.

Luca Pastorino, deputato di LeU ed esponente di Possibile, ha aggiunto: “Il presidio di oggi è un atto di civiltà. Parliamo di esseri umani e questo nessuno se lo deve dimenticare. Ci vuole una riflessione seria, se sulla nave Acquarius ci fossero stati cani e gatti (lo dico da profondo amante degli animali) avrebbero fatto tutti una gara di solidarietà, il ministro Salvini e la forzista Brambilla in primis. Invece c’erano 630 persone su una nave piccolissima. Bisogna mettere un freno all’odio e al razzismo, noi siamo diversi, siamo in tanti e soprattutto uniti. Abbiamo i valori dell’accoglienza, dell’integrazione e della solidarietà, perché se non ci occupiamo degli ultimi, anche i penultimi staranno male. Ci vogliono regole serie e condivise, ma il valore dell’umanità dev’essere alla base di ogni nostra azione. Sono felice che abbiano aderito molte associazioni e partiti di centro sinistra“.