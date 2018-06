Genova – In gita con il centro estivo si perde, bambino di 9 anni ritrovato

Genova – Questa mattina Alle ore 11.30 circa, un agente della Polizia Locale in servizio di viabilità nel corso Brigate Partigiane è stato avvicinato da un bambino che si era smarrito. il giovane, alle domande del’agente ha risposto di avere nove anni, di essere al seguito di un centro estivo e di essere sceso da un autobus della linea 13 all’altezza della Questura. ll ragazzo, sprovvisto di documenti e forse un po confuso, non ha saputo dire quale fosse la propria residenza o dove fosse diretto, è stato così accompagnato presso la sezione Foce dall’agente e, mentre venivano informati sia la Questura che l’Operativo dei Carabinieri, il personale della sezione, utilizzando le poche informazioni fornite dal bambino con una ricerca su Facebook ed altri supporti è riuscito a rintracciare e contattare la mamma del minore, che si è recata presso la sezione della Foce. E’ stato anche individuato presso Villa Croce il gruppo del centro estivo del quale il piccolo faceva parte; e uno degli accompagnatori è stato invitato dalla Polizia Locale presso gli uffici del distretto per chiarire i fatti.

