Genova – Via Balbi chiusa per riprese cinematografiche, autobus cambiano percorso

Genova – Via Balbi chiusa al traffico per riprese cinematografiche, questo pomeriggio, dalle 15 alle 19 e percorsi degli autobus modificati per consentire lo svolgimento delle attività.

A comunicarlo AMT che ha istituito la modifica dei percorsi delle linee 20, 32, 34, 35, 35/ e Volabus

 Linea 20: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia e via San Benedetto dove riprendono percorso regolare.

 Linea 32: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia e via San Benedetto dove riprendono percorso regolare.

 Linea 34: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria e piazza Acquaverde dove effettuano regolare capolinea.

 Linee 35, 35/: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde e salita Provvidenza dove riprendono percorso regolare.

 Volabus: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria e piazza Acquaverde dove effettueranno regolare capolinea.