La Sagra del Raviolo Casalingo torna a Borgo Fornari

Borgo Fornari (Genova) – Ritorna per la 19° edizione la Sagra del Raviolo Casalingo a Borgo Fornari. La frazione di Ronco Scrivia ospiterà per tre giorni, il 29, il 30 giugno e il 1 luglio, la manifestazione che avrà come protagonista il raviolo, tipico piatto della tradizione gastronomica genovese.

Per l’occasione, oltre centro persone tra uomini, donne e ragazzi si metteranno all’opera per la realizzazione dei piatti, tutti rigorosamente preparati a mano. La ricetta, come da tradizione prevede l’impiego di carne genuina di fassone piemontese, uova, formaggio e boraggini locali.

Divenuto ormai un appuntamento fisso dell’estate valligiana, l’evento è adatto sia ai giovani che alle famiglie grazie al parco verde e ai giochi pensati per i più piccini, nonché per la qualità dei piatti.

Ad accompagnare i ravioli ci sanno anche la cima genovese, nodini di vitello da latte, salsiccia artigianale e dolci.

Per maggiori informazioni sarà possibile visitare l’evento Facebook ufficiale della Sagra.