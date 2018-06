Sarzana – Ancora ricerche per Angelo Luciani ai Bozi di Saudino

Sarzana (La Spezia) – Riprendono questa mattina le ricerche dell’auto di Angelo Paolo Luciani, il 56enne sarzanese scomparso nel 2015 e mai più ritrovato. Ieri i sommozzatori dei carabinieri hanno perlustrato i laghetti della zona di “Bozi di Saudino” dove alcuni nuovi testimoni affermano di aver visto più volte l’auto dell’uomo posteggiata.

Gli inquirenti sperano che le nuove ricerche possano condurre al ritrovamento, quantomeno, dell’auto dell’uomo, di cui non si hanno tracce ormai da diversi anni.

L’area naturalistica dei Bozi di Saudino potrebbe essere il luogo adatto per nascondere qualcosa poichè non è possibile immergersi nelle acque.

Le indagini hanno ripreso vigore dopo le dichiarazioni di nuovi testimoni che hanno affermato di aver visto la persona nella zona dell’area naturalistica nei giorni precedenti alla scomparsa.

Ieri le ricerche dei sommozzatori non hanno avuto esito. Questa mattina sono previste nuove verifiche.

