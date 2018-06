Savona – Violenza su una bambina di 8 anni in un Centro di Accoglienza

Savona – Avrebbe approfittato di una bambina di appena 8 anni quando si trovava ospite di un centro di accoglienza straordinario. Un 28enne di origini nigeriane rischia una pesante imputazione per violenza sessuale su minorenne per aver toccato le parti intime di una bambina. L’episodio era stato denunciato dalla madre della piccola e confermato, durante un’audizione protetta, dalla stessa vittima che ha raccontato delle attenzioni dell’uomo pur chiarendo di essere stata vestita al momento della violenza.

A mettere in allarme i gestori del centro la decisione improvvisa del giovane, che si trova in Italia con moglie e figlio, di lasciare il centro in tutta fretta.

L’indagato si è difeso dichiarando di temere che la sua famiglia venisse separata e inviata in centri diversi.

La conferma delle accuse da parte della bambina, però, potrebbe ora far scattare il giudizio immediato per il migrante accusato della violenza.

La parola spetta ora al magistrato che segue il caso e che sta valutando attentamente la delicata vicenda.

