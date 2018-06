Stella, riccio debilitato ritrovato a bordo strada: salvato dai volontari dell’Enpa

Stella (Savona) – Un riccio debilitato è stato salvato dai volontari dell’Enpa di Savona.

Il giovane esemplare è stato raccolto dai volontari della Protezione Animali ai margini di una strada a Stella, in provincia di Savona. Le sue condizioni pessime non facevano ben sperare per la sua sopravvivenza: il riccio, infatti, era disidratato, infreddolito e debilitato.

Ma l’amore, le capacità e l’esperienza dei volontari, hanno permesso al giovane riccio di riprendersi, crescere e mangiare con gusto. Non appena le sue condizioni saranno ottimali, l’esemplare sarà liberato in una zona idonea dell’entroterra.