Arenzano, Mezza Carolina Day il 1 luglio per festeggiare il celebre cocktail ligure

Arenzano (Genova) – Nato nel 1967 ad Arenzano nel Bar Nardin, il Mezza Carolina è uno degli aperitivi più famosi della Liguria ormai ampiamente conosciuta anche in molte altre regioni Italiane. Il 1 luglio a Villa Figoli verrà celebrata la prima edizione del “Mezza Carolina Day”, giornata per omaggiare la specialità arenzanese. A partire dalle ore 17 un ricco ventaglio di attività verrà proposto ai partecipanti, tra musica con dj set, stand gastronomici e ovviamente Mezza Carolina per tutti.

Saranno offerte anche grandi performance di cabaret con tanti importanti ospiti: dalle ore 20 si alterneranno sul palco il duo comico Soggetti Smarriti, Andrea di Marco e il Movimento Estremista Ligure. A partire dalle 22, invece, spazio alla musica con il rock agricolo della band Iron Mais. Madrina della serata sarà la giornalista sportiva Stefania Bardelli, noto volto televisivo.

Inoltre, dalle ore 18 in avanti verranno effettuate delle visite guidate nella Villa che ospita l’evento. Villa Figoli è uno dei parchi storici di Arenzano e, sebbene sia meno noto rispetto al Parco Negrotto Cambiaso, è altrettanto affascinante e importante. Oggi ospita la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile: le visite infatti saranno a cura degli allievi del corso Tour Expert di bordo.