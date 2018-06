Bordighera – Incendio all’ex Hotel Michelin

Bordighera (Imperia) – La fiamma di un fuoco di fortuna o un mozzicone di sigaretta potrebbero essere all’origine dell’incendio che, ieri sera, è divampato all’interno dell’ex Hotel Michelin, ormai abbandonato.

Le fiamme sono divampate in una stanza per poi propagarsi ad altre mentre un denso fumo nero fuoriusciva dalla struttura richiamando l’attenzione dei residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno verificato che lo stabile fosse disabitato e che nessuno avesse bisogno di aiuto al suo interno e poi sono iniziate le operazioni di spegnimento, durate a lungo.

In corso le operazioni di bonifica e la valutazione dei danni. Le fiamme hanno annerito in parte la facciata.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le cause del rogo.

Probabilmente qualcuno ha acceso un fuoco di fortuna all’interno di una stanza o ha gettato una cicca accesa su un cumulo di spazzatura che ha preso fuoco.

Fortunatamente non si registrano feriti.