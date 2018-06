Borgoratti – Getta cuccioli di cane nei cassonetti, denunciata 41enne

Genova – Ha gettato via dei cuccioli di cane appena nati. Per questo una donna di 41 anni è stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato di Genova per il reato di maltrattamento di animali.

A notare quanto accaduto e dare l’allarme è stata una giovane, al telefono con un’amica: mentre chiacchierava ha notato una donna gettare nell’immondizia un lenzuolo arrotolato prima di allontanarsi frettolosamente.

Poco prima, sulla pagina Facebook “Sei di Borgoratti se…” la ragazza aveva letto del ritrovamento di un cucciolo appena nato; avvicinatasi al cassonetto della spazzatura, la giovane ha sentito un lamento ed ha recuperato il fagotto, trovandovi all’interno un cucciolo di cane appena nato. Immediatamente la giovane ha chiamato le forze dell’ordine.

In pochi minuti sul posto sono arrivate le volanti della Polizia. Gli genti si sono recati presso l’abitazione dell’autrice del gesto, una 41enne genovese che ha ammesso di aver gettato i cuccioli nel cassonetto.

Ai poliziotti la donna ha raccontato che i cuccioli non avevano dato segni di vita e, ritenendoli morti, li ha gettati. Proprio mentre si trovavano in casa, gli agenti hanno assistito alla nascita di un terzo cucciolo, anch’egli vivo.

A supporto, è stato chiamato il personale volontario della Croce Gialla Servizio Animali che ha provveduto a recuperare i tre cuccioli e la loro madre, affidandoli al Centro veterinario genovese per le cure del caso.