Costa Zena Fest, via XX settembre si colora con le bandierine del Gran Pavese

Genova – Via XX settembre colorata da centinaia di bandierine colorate a tema marinaro. E’ la sorpresa trovata oggi dai genovesi che percorrono una delle vie più celebri e conosciute della città.

Nella notte sono state posizionate le bandiere, da un lato all’altro della strada, come si usa fare sulle navi in occasioni particolari, con il cosiddetto “Gran Pavese“. E il riferimento alla festa di Costa Crociere, con i suoi 70 anni di attività è più che evidente.

Il Costa Zena Fest si avvicina e Genova si prepara a festeggiare uno dei suoi “marchi” più famosi nel mondo.

La compagnia di navigazione specializzata nelle Crociere offrirà alla città una serie di eventi che animeranno per un’intera giornata (e serata) il centro.

Una delle “attrazioni” più attese è rappresentata, proprio in via XX settembre, dallo scivolo ad acqua gonfiabile più lungo mai installato in una città ad acqua. Ben 340 metri di scivolata da brivido.

A Genova anche il primo concerto di Al Bano e Romina Power in Italia dal loro riavvicinamento e, ancora, il concerto di Francesco Gabbani, Ermal Meta, Moreno e altri ancora.

Dalle 10 alle 20 ci si potrà tuffare tra i palazzi del centro cittadino e proprio il sindaco Marco Bucci sarà il primo a lanciarsi.

Al Bano e Romina, che mancano a Genova da 50 anni, si esibiranno dalle 20.30 all’Arena del Mare.

In contemporanea con i concerti di Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Moreno, Ermal Meta e il dj set di Radio 105 (davanti P.za delle Feste 20.30).

Alle 23.30 (Porto Antico Calata Falcone e Borsellino) debutta in Liguria uno spettacolo di water mapping con muri d’acqua di 12 m. su cui saranno proiettate immagini 3D.

Durante l’intera giornata Piazza de Ferrari si trasformerà in una sorta di ‘spiaggia’ in città con sedie a sdraio, lettino, ombrelloni, servizio bar, intrattenimento per i bambini, artisti di strada e la diretta del Radio 105 truck. La Piazza delle Feste ospiterà dalle 18 alle 20 gli spettacoli comici di Maurizio Lastrico, i Bruciabaracche e altri.

“Celebreremo il matrimonio tra Genova e Costa Crociere – ha spiegato Luca Casaura, manager del marketing di Costa – un’unione antica destinata a durare altri 70 anni e oltre”.