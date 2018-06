Forte temporale a Genova

Genova – Un forte temporale estivo si sta abbattendo sul centro cittadino e nella zona della ValBisagno. Piogge anche molto forti che stanno provocando disagi soprattutto al traffico, con rallentamenti anche molto forti nella zona di Brignole.

Fortunatamente non si registrano danni anche se la pioggia battente sta creando pozze anche molto grandi lungo le strade.

Un passaggio perturbato che, però, potrebbe lasciare la Liguria già nelle prossime ore.

Il centro Meteo dell’Arpal prevede un venerdì in prevalenza soleggiato a parte passaggi di nubi medio-alte al mattino e locali fenomeni di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Da Sabato una rimonta anticiclonica di matrice subtropicale garantisce tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento specie tra Domenica e Lunedì

