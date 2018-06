Genova, AMT premia i suoi clienti con uno sconto da 15 euro sugli abbonamenti

Genova – È partita la “Promozione estate 2018” dedicata agli abbonati annuali Citypass AMT. I clienti che entro il 30 settembre acquisteranno o rinnoveranno online sul sito www.amt.genova.it il loro abbonamento annuale avranno uno sconto di 15 euro. La promozione è riservata agli abbonamenti annuali ordinari, giovani under 14 e studenti under 26, acquistabili solo online. In caso di rinnovo, sono validi ai fini della promozione gli abbonamenti annuali in scadenza entro il 30 ottobre 2018 che vengono rinnovati entro il 30 settembre 2018.

“Con questa iniziativa AMT procede nel suo progetto di favorire la crescita degli abbonamenti online – ha dichiarato Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – prerequisito per poter conoscere sempre di più i nostri clienti e poter fornire loro servizi sempre più mirati”. Questa promozione segue le iniziative già attivate per i clienti AMT quali:

abbonamento bimestrale estivo luglio-agosto a 80 euro , acquistabile online sul sito AMT fino al 10 luglio 2018;

, acquistabile online sul sito AMT fino al 10 luglio 2018; nuove tariffe “Summer Volabus AMT” con sconti e prezzi più vantaggiosi in particolare per famiglie e gruppi: bambini fino a 8 anni gratis, biglietto per tre persone a 13 euro (anziché 18 euro per tre persone, con un risparmio di 5 euro), carnet da 8 corse a 34 euro ideale per un viaggio di andata e ritorno per una famiglia di 4 persone (anziché 48 euro per otto corse, con un risparmio di 14 euro).