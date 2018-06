Kenya – Incendio in un mercato di Nairobi, almeno 15 morti

Nairbobi (Kenya) – Sono almeno 15 i morti nell’incendio scoppiato in un mercato di Nairobi, capitale del Kenya.

Le fiamme, secondo quanto riferito dalla Bbc online, sarebbero divampate nel cuore della notte distruggendo diverse strutture.

Al momento non si conoscono le cause del rogo e le forze dell’ordine locali stanno indagando sull’accaduto. Nessuna ipotesi è esclusa.

Il mercato colpito dall’incendio, quello di Gikomba, è uno dei più grandi della capitale keniota e gli incendi, come precisa la Bbc, sono frequenti. Nello spazio aperto, conosciuto per la sua zona dedicata agli abiti usati, per la vendita di scarpe e verdure, le fiamme sono divampate intorno alle 2.30 ora locale, le 00.30 in Italia.

Il rogo ha provocato la morte di 15 persone, alcune rimaste bruciate altre intossicate dal fumo mentre cercavano di salvare i propri averi.

Cinquanta, secondo la prima stima, sarebbero invece i feriti, trasportati nei diversi ospedali della città.