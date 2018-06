Recco (Genova) – Lezioni estive di zumba in riva al mare per divertirsi e fare attività fisica all’aria aperta. Il progetto “Zumba Dance”, ideato dalla scuola Fit & Dance con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune, si terrà ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle ore 20 nella suggestiva cornice del lungomare di Recco. Per partecipare sarà necessario prenotare la propria lezione al numero 3383032357.

