San Fruttuoso, sorvegliato speciale ruba la spesa al supermercato: arrestato

Genova – Un uomo di 40 anni, pregiudicato, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato per il furto in un supermercato di San Fruttuoso e per non aver rispettato le disposizioni della misura di sorveglianza.

Erano da poco passate le 22.oo quando, in compagnia di un amico, l’uomo ha deciso di entrare in un supermercato di via Torti aperto 24 ore su 24, ignorando completamente le prescrizioni della misura di sorveglianza a cui è sottoposto, che lo costringono a rimanere a casa dalle 21.00 alle 6.00.

Dopo aver prelevato dagli scaffali il necessario per la cena ed averlo nascosto dentro ad una borsa, si è recato alle casse dove ha aspettato che il suo amico pagasse due bottiglie di birra, “dimenticandosi” quanto preso da lui.

Fermato dall’addetto alla vigilanza, il 40enne ha consegnato i generi alimentari appena rubati per un valore complessivo di circa 10 euro ed ha atteso l’arrivo della Polizia.

Gli agenti, dopo aver accertato l’identità dell’uomo e la violazione della sorveglianza speciale, lo hanno segnalato per il reato di furto e per il non rispetto delle norme.

L’uomo sarà giudicato questa mattina con il rito direttissimo.