Teatro Carlo Felice, presentata la stagione estiva 2018

Genova – Al via la stagione estiva 2018 del Teatro Carlo Felice, che ha presentato il calendario degli appuntamenti dei prossimi mesi in cui non mancheranno interessanti novità. Quest’estate, infatti, alcuni eventi saranno portati fuori dal Teatro per essere presentati al pubblico in alcune esclusive cornici Liguri, Italiane e Internazionali.

A fine luglio, l’opera approderà all’Arena del Mare del Porto Antico nell’ambito della rassegna “Ti Porto all’Opera”. Dal 26 al 28 luglio alle ore 21.15 andrà in scena “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini diretta da Alvise Casellati, ed il 27 e 29 luglio, sempre alle ore 21.15, “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini diretto da Daniel Smith. Sabato 14 luglio alle ore 20.15 invece ci si sposterà a Portofino in piazza Martiri dell’Olivetta, dove si terrà il concerto per l’inaugurazione della filiale della Banca Passadore. Direttore dell’orchestra sarà Giuseppe Acquaviva, mentre il programma sarà interpretato dalla soprano Serena Gamberoni e dal tenore Fabio Armiliato.

Oltre agli eventi in esterna, ricco ventaglio di proposte anche per quanto riguarda gli eventi al Teatro. Si parte sabato 30 giugno alle 20.30 con “Daniela Dessì Gala”, evento unico che ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico su temi come cultura, educazione e prevenzione delle malattie. Il 14 luglio invece si terrà l’attesissimo show di Roberto Bolle, Gala di cui non solo è interprete ma anche direttore artistico. Dal 3 al 7 luglio spazio alla terza edizione dello stage internazionale “Genova in Danza”, che già in passato aveva richiamato ballerini da tutto il mondo.

Infine, per quanto riguarda gli appuntamenti fuori dalla Liguria, domenica 1 luglio andrà in scena al Lago del Brugneto “Archi all’Opera” in un concerto ad ingresso libero promosso da IREN. Il giorno successivo, il Coro e l’Orchestra del Carlo Felice si uniranno a quelle dell’Opera di Astana all’Astana Opera House in Kazakistan. Il 27 e 29 agosto alle ore 20.00 presso il Cankarjev Dom, con il sostegno del Ministero degli Esteri Italiano, la Fondazione Teatro Carlo Felice è invitata al Festival di Lubiana 2018 in Slovenia con l’opera “Rigoletto”.