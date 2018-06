Tigullio, da metà luglio sarà attivo un Volabus che collegherà all’Aeroporto

Genova – Sarà Atp Esercizio a gestire il nuovo collegamento dal Tigullio per l’Aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta della notizia emersa dalla riunione che si è svolta questa mattina a Rapallo alla presenza dei dirigenti di Atp Esercizio e dei tre sindaci di Rapallo, Carlo Bagnasco, di Santa Margherita, Paolo Donadoni, e di Portofino, Matteo Viacava. Durante l’incontro Carlo Malerba, vice presidente di Atp Esercizio, Roberto Rolandelli, direttore operativo Atp Esercizio, e Andrea Geminiani, direttore amministrativo di Atp Esercizio, hanno spiegato nel dettaglio come funzionerà il servizio. Grazie anche alla collaborazione con Genova Aeroporto e deluso direttore commerciale Paolo Sirigu, il Volabus collegherà ogni giorno i tre Comuni del Tigullio all’aeroporto. Il servizio funzionerà nella fascia oraria in cui sono previste partenze e arrivi dallo scalo aeroportuale.

A bordo del mezzo funzionerà un sistema wifi. Il servizio “navetta” prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi, indicativamente dalla metà di luglio alla metà di settembre, e collegherà l’aeroporto di Genova a Portofino. Durante il tragitto sono previste fermate intermedie a Santa Margherita, Paraggi, Santa Margherita Centro, Rapallo San Michele di Pagana, Rapallo stazione FS (fermata presso cui potranno convergere le persone in arrivo dalle altre città della Riviera di Levante e dall’entroterra). Il servizio, grazie ad una contribuzione di Volotea e alle tariffe definite di concerto con Aeroporto, presenta un break-even molto basso (12 passeggeri al giorno).

“Raggiunta questa soglia l’utile marginale verrà ristornato all’Aeroporto di Genova al 30% per attività di sviluppo e promozione” – aggiunge Giulio Oliveri, consulente della Città Metropolitana per il Trasporto Pubblico. Nella settimana precedente il servizio sarà anche svolta una conferenza stampa di presentazione.