AMT cambia nome alle fermate a Voltri e Pegli

Genova – Cambiano i nomi di alcune fermate dell’AMT nei quartieri di Pegli e di Voltri.

La novità è stata annunciata oggi dal Comune di Genova che adotta le indicazioni turistiche per le fermate del bus che servono importanti destinazioni storico-culturali.

Gioielli urbani che formano il patrimonio artistico e architettonico della città. Sono ville, musei, parchi, poli culturali, realtà che si trovano su tutto il territorio genovese, dal centro alle delegazioni. Per raggiungerli spesso il modo più semplice e comodo è il mezzo pubblico, perché la capillare rete di AMT serve tutta Genova, collega tutti i quartieri, corre lungo l’asse costiero, serve le valli, sale sulle alture e cerca di rispondere sempre più alle esigenze di cittadini e turisti.

Per facilitare la localizzazione del patrimonio artistico urbano, il vicesindaco Stefano Balleari, con delega alla mobilità, ha accolto la richiesta dell’assessore Paola Bordilli di rinominare alcune fermate che si trovano vicino a punti di interesse del ponente genovese.

“Ho acconsentito volentieri alla richiesta della collega Paola Bordilli perché con AMT abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione delle fermate, scegliendo di rinominare quelle che si trovano nelle immediate vicinanze di monumenti, ville e musei – dichiara Stefano Balleari Vicesindaco e Assessore alla Mobilità – Nei prossimi giorni le ville Duchessa di Galliera a Voltri, Pallavicini a Pegli e il Museo Navale troveranno spazio anche sulle fermate di AMT che li servono; i loro riferimenti saranno leggibili sulle testate delle fermate, nella descrizione dei percorsi e saranno annunciate dai vocalizzatori audio a bordo dei bus. Un modo per aiutare genovesi e turisti a muoversi con sempre maggiore facilità sulla rete di AMT per scoprire le bellezze della città”.

Queste le fermate che assumono la nuova denominazione.

Linea 1: la fermata Camozzini 1/Gaggero è rinominata Camozzini 1/ Villa Duchessa

Linea 1: la fermata Lungomare di Pegli1/Pegli FS diventa Lungomare 1/FS Musei Pallavicini

Linee 93/189/190: la fermata Pegli FS/Ponchielli è rinominata Pegli FS/Musei Pallavicini

Linea 93: la fermata Ricasoli/Bonavino diventa Ricasoli / Museo Navale

“La proposta del Comune di cambiare i nomi é stata condivisa e accolta favorevolmente dal Municipio – ha commentato l’assessore al Territorio del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio – Se ci sono sinergie i risultati arrivano. Per i nostri due parchi storici rappresenta un punto di riferimento in più per chi, soprattutto famiglie, raggiunge il Ponente con i mezzi pubblici per visitare Villa Pallavicini, il parco piú bello d’Italia e Villa Duchessa, porta del Parco Beigua Unesco Global Geopark”.