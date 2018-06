Autostrada A1, incidente tra auto e moto: un morto

Modena – Un incidente mortale si è verificato questa mattina all’alba sull’autostrada A1 Milano-Napoli.

Intorno alle 4.00, una moto ed un’auto che si trovavano a viaggiare nel tratto compreso tra Modena Nord e Modena Sud, in direzione Bologna, per cause ancora da verificare, si sono scontrate.

Ad avere la peggio nell’impatto è stato il conducente del mezzo a due ruote che ha perso la vita.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini della Direzione 3° Tronco di Bologna.

Al momento la situazione sul tratto autostradale vede due chilometri di coda che scorrono su tutte e quattro le corsie di marcia.