Cagnolini abbandonati nel bidone, gara di solidarietà per adottarli

Genova – Stanno bene mamma e cuccioli salvati ieri da un bidone della spazzatura dove erano stati gettati da una 40enne. L’episodio è avvenuto a Borgoratti e solo l’intervento di una persona che ha notato qualcosa di strano e ha sentito i guaiti dei piccoli, ha permesso che tutti i cuccioli venissero salvati.

Mamme e piccoli sono stati sequestrati e affidati al canile di Monte Contessa e qui ora è scattata la gara di solidarietà per poterli adottare non appena la madre li avrà svezzati.

In molti hanno chiesto di poter adottare i cuccioli o stanno fornendo cibo e generi di prima necessità per le esigenze dei nuovi nati.

Incredibile la dinamica dell’episodio. Una giovane stava parlando con un’amica quando ha notato la padrona del cane che gettava qualcosa nel bidone della spazzatura. I guaiti di un cucciolo l’hanno spinta a guardare nel cassonetto, scoprendo all’interno il povero animaletto, con gli occhi ancora chiusi e la disperazione di un piccolo che non trova la mamma.

Subito ha segnalato l’accaduto sul gruppo Facebook “ricerca di Nash” e il tam tam ha fatto arrivare le forze dell’ordine e l’ambulanza veterinaria della Croce Gialla.

Il piccolo è stato recuperato e poco dopo la stessa persona sarebbe arrivata al bidone con altri due cuccioli ed è stata identificata dalle forze dell’ordine che, una volta nella sua abitazione, hanno trovato la madre dei piccoli che stava ancora partorendo altri cuccioli.

La proprietaria si sarebbe difesa dicendo di essere convinta che i cuccioli fossero nati morti ma gli agenti intervenuti l’hanno denunciata e hanno sequestrato gli animali.

Ora la persona rischia una pesante sanzione e un processo per maltrattamento di animali mentre i cuccioli potranno essere affidati a famiglie che ne facciano richiesta, una volta svezzati e vaccinati.