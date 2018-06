Centro Storico – Crolla intonaco in via Cairoli, ferita una passante

Genova – Una donna è rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave, da un pezzo di intonaco che si è staccato da un palazzo all’angolo tra via Cairoli e vico dell’Argento, nel centro storico di Genova.

L’episodio si è verificato questa mattina.

La porzione di intonaco che si è staccata dall’edificio ha colpito parzialmente la donna ad una gamba ma non le ha provocato gravi ferite.

Alcune settimane fa, un pezzo di intonaco si era staccato da un palazzo in via XX settembre. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che avevano transennato parte del marciapiede prima della messa in sicurezza.

Lo scorso anno, sempre in via XX settembre, il crollo di un cornicione aveva provocato il ferimento di una donna.