Centro Storico, occupano abusivamente un alloggio del Comune: tre denunciati

Genova – Hanno occupato un alloggio di proprietà del Comune di Genova in vico Angeli 1, nel centro storico cittadino, per questo tre persone sono state denunciate per occupazione abusiva.

I tre, tutti di nazionalità sudamericana, sono stati trovati durante un censimento della situazione degli immobili di proprietà pubblica condotto dal personale del reparto Vivibilità e Decoro e del primo distretto della Polizia Locale genovese.

Per i tre è scattata la denuncia. Inoltre, per due di loro si è proceduto con la foto segnalazione al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica e la successiva segnalazione per violazione dell’articolo 6 del testo unico sull’immigrazione.