Christian Kou, morto il dj genovese

Genova – Il mondo della musica genovese e non solo piange la morte del Dj Christian Kou, 48 anni.

La notizia della scomparsa è stata data dalla compagna Roberta, anche lei Dj con il nickname di “Onirika”.

Questo il post pubblicato su Facebook:

Oggi ad Ibiza piove.

Piove tutte le lacrime che non riesco a versare, perché un Dio che non esiste ti ha portato via da noi, da me.

Litigavamo spesso, avevi un carattere di merda, ma eravamo uniti da qualcosa di grande che ci doveva tenere uniti x sempre. Invece no.

Dopo che x tanto tempo eravamo solo io e il mio Massi, la nostra famiglia era finalmente fatta di 3, come doveva essere. Invece no.

Sappi caro Dio, a cui non ti abbinerò brutti nomi perché sono una signora, che se cerchi di farmi fuori con i tuoi giochetti del cazzo, non ce la farai, perché io non mollo nemmeno ora, né mai.

Ed a te, amore mio dico solo questo: io e Massi andremo avanti e faremo tutto sempre come piaceva a te, con ordine e disciplina, e ti porteremo nel cuore sempre.

Tanto ci rivediamo.

L’isola ti tiene con lei.

Ti amo. Forever. Ciao da noi e la Tuna ❤